В случае победы на Гран-при Фернандо Алонсо побьёт рекорд Формулы-1
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо может установить уникальное достижение в Формуле-1. Для этого ему нужно одержать победу на Гран-при. В случае успеха он побьёт рекорд серии по перерыву между двумя победами.
В последний раз Фернандо побеждал десять лет назад – в 2013 году на Гран-при Испании. Больший перерыв в победах в «Королевских гонках» лишь у итальянца Риккардо Патрезе. Между двумя его победами прошло шесть лет и 210 дней (Гран-при Южной Африки 1983 года и Гран-при Сан-Марино 1990 года).
В настоящий момент Алонсо занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 75 очков. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 19 по 21 мая.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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