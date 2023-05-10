Брандл: ужасный уикенд «Макларена» на ГП Майами, не знаю, что происходит с их машиной

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о выступлении «Макларена» на Гран-при Майами. Напомним, лучшим из пилотов британской команды в Майами был Ландо Норрис, показавший 17-й результат. Оскар Пиастри был 19-м.
«Из вежливости предлагаю просто проигнорировать ужасный уикенд «Макларена». Я действительно не знаю, что происходит с их машиной, и, очевидно, в настоящий момент они тоже не знают. Кажется, что Ландо Норрис справляется с этой ситуацией очень хорошо, а Оскар Пиастри делает единственное, что сейчас в его силах, – упорно преследует Ландо», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.
В настоящий момент «Макларен» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 14 очков.
Новый болид «Макларена» MCL60 дебютировал на трассе:
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