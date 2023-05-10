«Не очень верю в других». Ральф Шумахер назвал команду, способную бросить вызов «Ред Булл»

Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказал мнение, что после обновлений к европейской части сезона бросить вызов «Ред Булл» может получиться у «Мерседеса».

«В ходе европейской части сезона станет ясно, будет ли «Ред Булл» таким же опасным. Можно предположить, что австрийская команда после модернизации не сможет извлечь из машины максимум. Тогда, возможно, появится шанс для кого-то другого. В частности, возможно, после обновлений придётся снова считаться с «Мерседесом». Я не очень верю в другие команды. «Мерседес» приедет в Европу с совершенно новой концепцией», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.

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