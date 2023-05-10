Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не очень верю в других». Ральф Шумахер назвал команду, способную бросить вызов «Ред Булл»

«Не очень верю в других». Ральф Шумахер назвал команду, способную бросить вызов «Ред Булл»
Комментарии

Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказал мнение, что после обновлений к европейской части сезона бросить вызов «Ред Булл» может получиться у «Мерседеса».

«В ходе европейской части сезона станет ясно, будет ли «Ред Булл» таким же опасным. Можно предположить, что австрийская команда после модернизации не сможет извлечь из машины максимум. Тогда, возможно, появится шанс для кого-то другого. В частности, возможно, после обновлений придётся снова считаться с «Мерседесом». Я не очень верю в другие команды. «Мерседес» приедет в Европу с совершенно новой концепцией», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:

Материалы по теме
Питер Уиндзор предположил, в чём Расселл превосходит Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023