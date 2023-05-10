Экс-пилот Ф-1: в Майами казалось, что Ферстаппен может пилотировать одной рукой

Бывший пилот Формулы-1 Джанкарло Физикелла комплиментарно высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене после его победного выступления на Гран-при Майами.
«Ферстаппен был великолепен в Майами. Он производил впечатление пилота, способного управлять автомобилем одной рукой, хоть, конечно, в его распоряжении есть машина, которая помогает ему. Он бережно обходится с шинами, а когда открывает DRS, буквально летит по прямой. На этой же машине Перес способен выиграть несколько гонок в сезоне. Но, когда речь заходит о титуле, конкурентов у Макса нет», — приводит слова Физикеллы La Gazzetta dello Sport.
В настоящий момент Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов, имея в активе 119 очков.
Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:
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