Марко: не ожидал, что Ферстаппен будет доминировать, когда он пришёл в «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о двукратном чемпионе мира и пилоте команды, голландце Максе Ферстаппене.
«Когда мы пригласили Макса, я не сомневался, что он будет побеждать в гонках, однако я не ожидал, что он будет так доминировать в столь юном возрасте.
Хотя мы не ожидали подобного и от Себастьяна Феттеля. Это лишний раз подтверждает, что вы должны оставаться смелым и не бояться новаторства. Сейчас у нас, как команды, 97 побед. Ещё три до сотни», – приводит слова Марко издание De Telegraaf.
В настоящий момент, после четырёх этапов, Ферстаппен возглавляет личный зачёт пилотов со 119 очками. Второе место занимает ещё один представитель «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес.
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