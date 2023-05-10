В Набережных Челнах прошёл этап чемпионата Республики Татарстан по картингу

6 и 7 мая в Набережных Челнах прошёл первый этап чемпионата Республики Татарстан по картингу на Кубок ПАО «КАМАЗ».

В соревнованиях традиционно приняли участие сильнейшие спортсмены Татарстана и других регионов страны. Участники выявили сильнейших в восьми классах.

Важным событием соревнований стал первый заезд Академии картинга «Микро 4Т» для пилотов от шести до восьми лет. Заезды этого класса прошли на идентичных картах с четырёхтактными двигателями мощностью 4 л.с. производства «КАМАЗ-мастер».

Всего в летнем сезоне 2023 года на территории Татарстана запланировано шесть этапов в рамках чемпионата и первенства РТ по картингу. Три из них пройдут на картодроме «Техногород» в городе Набережные Челны.