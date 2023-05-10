Эксперт: Норрису нужно искать варианты для ухода из «Макларена»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл высказался о выступлении пилота «Макларена» Ландо Норриса в нынешнем сезоне, а также оценил его перспективы в команде.
«Мне нравится Ландо, но в конце концов он может опустить руки, если середина зачёта – предел для «Макларена». Ему приходится тяжелее всех. Он смотрит на Расселла и Сайнса, на своих ровесников, которые уже побеждали в Гран-при и боролись за подиумы.
Ландо будет искать варианты. Ему нужно сделать это, несмотря на то, что у него контракт с «Маклареном», – сказал Брандл в эфире Sky Sports.
В настоящий момент Норрис занимает девятое место в личном зачёте пилотов с 10 очками. Возглавляет список двукратный чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен.
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