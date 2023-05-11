Глава «Астон Мартин» – о четырёх подиумах в пяти гонках: не воспринимаю это как должное

Глава «Астон Мартин» Майк Крак подвёл промежуточные итоги для команды после первых пяти Гран-при сезона. Напомним, пилот британского коллектива и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо стал третьим на этапах в Бахрейне, Саудовской Аравии, Австралии и Майами.
«Ноги остаются на земле. Никогда не нужно воспринимать подиум в Формуле-1 как должное. Чтобы оказаться на подиуме, нужно провести большой объём тяжёлой работы, потому что у нас крайне конкурентные соперники. И если вы не выкладываетесь изо всех сил в каждом аспекте, то не оказываетесь в тройке сильнейших», – приводит слова Крака издание Autosport.
Ранее стало известно, что японский производитель двигателей «Хонда» в скором времени должен начать сотрудничество с «Астон Мартин» для совместного проекта.
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