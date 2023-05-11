Физикелла: Ферстаппен опережает великих гонщиков прошлого
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Бывший пилот Формулы-1 Джанкарло Физикелла высказался по поводу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Боюсь, что доминирование Макса Ферстаппена в Формуле-1 будет продолжаться ещё долго.
В начале карьеры он часто попадал в аварии, совершал ошибки по неопытности, но теперь он практически безупречен. Он добился невероятной стабильности результатов, устранив все слабые места. Он быстр на мокром асфальте, на сухом, в квалификации, в гонке. Он совершенен.
Если говорить о мастерстве, то с учётом того, что он сделал и делает в своём возрасте, он опережает даже великих пилотов прошлого, которые предшествовали ему. Такой гонщик, как Ферстаппен, рождается лишь раз в 20 лет», — приводит слова Физикеллы GrandPrix.com.
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