Риккардо может занять место де Вриса в «Альфа Таури», начиная с этапа в Имоле

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо после Гран-при Майами отправился на базу «Альфа Таури» в Фаэнце, где прошёл процедуру подгонки сиденья. По сообщениям Automoto.it, резервный гонщик «Ред Булл» заменит молодого голландца Ника де Вриса уже на этапе Формулы-1 в Имоле.
Ник де Врис неудовлетворительно начал сезон-2023. Также сообщается, что он не смог привести с собой новых нидерландских спонсоров, которые предпочли сосредоточиться на поддержке Макса Ферстаппена.
Напомним, в первых пяти Гран-при де Врис не сумел набрать ни одного очка и сейчас замыкает таблицу личного зачёта среди пилотов.
Минувший сезон Риккардо провёл в качестве боевого пилота «Макларена», однако был заменён на чемпиона Формулы-2 и соотечественника Оскара Пиастри, после чего перешёл на роль резервиста в австрийскую команду.
- 11 мая 2023
-
11:58
-
11:21
-
11:00
-
10:20
-
10:19
-
00:57
-
00:06
- 10 мая 2023
-
22:51
-
21:55
-
20:30
-
19:37
-
18:40
-
17:47
-
16:34
-
16:00
-
15:26
-
15:06
-
14:25
-
14:21
-
13:47
-
13:24
-
12:30
-
12:21
-
11:19
-
10:43
-
10:30
-
10:18
- 9 мая 2023
-
23:52
-
23:16
-
23:00
-
22:40
-
21:53
-
20:39
-
20:34
-
19:32