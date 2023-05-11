Риккардо может занять место де Вриса в «Альфа Таури», начиная с этапа в Имоле

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо после Гран-при Майами отправился на базу «Альфа Таури» в Фаэнце, где прошёл процедуру подгонки сиденья. По сообщениям Automoto.it, резервный гонщик «Ред Булл» заменит молодого голландца Ника де Вриса уже на этапе Формулы-1 в Имоле.

Ник де Врис неудовлетворительно начал сезон-2023. Также сообщается, что он не смог привести с собой новых нидерландских спонсоров, которые предпочли сосредоточиться на поддержке Макса Ферстаппена.

Напомним, в первых пяти Гран-при де Врис не сумел набрать ни одного очка и сейчас замыкает таблицу личного зачёта среди пилотов.

Минувший сезон Риккардо провёл в качестве боевого пилота «Макларена», однако был заменён на чемпиона Формулы-2 и соотечественника Оскара Пиастри, после чего перешёл на роль резервиста в австрийскую команду.