Ральф: охранники на Гран-при Майами вели себя как идиоты. Я жду извинений

Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер раскритиковал действия охранников на Гран-при Майами, где он работал в качестве журналиста.

«То, что произошло после гонки, было неприятно. Охрана так грубо меня толкнула, что мне было очень больно. Мы можем забыть о царапинах, но такого просто не должно быть. Я жду извинений, но гораздо важнее, чтобы подобное не повторилось. Я сказал в камеру во время прямой трансляции, что они вели себя как идиоты. И я остаюсь при своём мнении. Мы будем общаться с Формулой-1 по этому поводу.

Нас с другим ведущим Петером Харденаке оттеснили как катком, очень жёстко. Это просто неприемлемо. Мы никоим образом не мешали. Стюарды в США действуют неправильно», — приводит слова Шумахера PlanetF1.