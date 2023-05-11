Хорнер рассказал, что вся команда «Ред Булл» заразилась ковидом после победы в 2021 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился воспоминаниями о праздновании первого чемпионского титула Макса Ферстаппена в 2021 году.

«Победа в чемпионате после семи сезонов стала большим достижением. И мне не хотелось, чтобы что-то постороннее принижало значимость этой победы. Мы могли испытывать невероятную гордость. Дело тут не в одной горке, чемпионат шёл девять месяцев, были и взлёты, и падения. Так что было важно насладиться победой. Так мы и сделали.

Мы фактически в первый раз собрались все вместе, выпили, отпраздновали и, конечно же, всей командой заразились ковидом после вечеринки. В итоге Рождество накрылось», — цитирует Хорнера RaceFans с ссылкой на подкаст Extraordinary Tales.