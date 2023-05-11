Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен находится на уровне Сенны и Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Эмануэле Пирро оценил уровень действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и сравнил его с великими гонщиками прошлого Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной.

«Находится ли Макс на уровне Михаэля Шумахера и Айртона Сенны? Конечно, да. Он сейчас на том же уровне, что были они в таком же возрасте. Безусловно, это и заслуга команды, которая действует великолепно. Не только потому, что у них лучшая машина, но и благодаря условиям, созданным для Ферстаппена. «Ред Булл» очень хорош в том, чтобы развивать таланты и обеспечивать их рост», — сказал Пирро в интервью Gazzetta dello Sport.

Макс Ферстаппен — победитель двух последних чемпионатов мира. Сейчас нидерландский гонщик также лидирует в общем зачёте пилотов, набрав 119 очков после четырёх этапов текущего сезона.