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В «Альпин» назвали одну из причин нестабильных результатов команды

В «Альпин» назвали одну из причин нестабильных результатов команды
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Руководитель команды Формулы 1 «Альпин» Отмар Зафнауэр назвал отсутствие современного симулятора одной из причин нестабильных результатов коллектива.

«У больших команд с этим всё отлично, у них прекрасные инструменты для моделирования. Мы используем все доступные средства перед уикендом, чтобы заранее рассчитать все необходимые параметры. Когда наши инструменты моделирования работают, это позволяет нам приезжать на этап с рабочими настройками, тогда и уикенд проходит в отличном режиме. А если всё наоборот, мы начинаем на шаг позади конкурентов, получаем обратную связь от гонщиков, затем вносим необходимые коррективы, а затем прибавляем в этом направлении.

В «Альпин» приобрели современный симулятор, уверен, что он даст необходимый эффект через год или два. Мы наняли людей, способных помочь нам с более точными расчётами – если вы можете сделать всю эту работу до того, как приедете на трассу, то сможете сразу начать работу», — приводит слова Зафнауэра RacingNews365.

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