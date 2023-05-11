Недавно появилась информация, согласно которой голландский пилот Ник де Врис может покинуть команду Формулы-1 «Альфа Таури». Сообщалось, что на смену ему может прийти австралиец Даниэль Риккардо, в настоящий момент исполняющий обязанности резервиста в «Ред Булл».

Поводом для этого называлось неудовлетворительное начало сезона-2023 со стороны пилота «Альфа Таури». Кроме того, он будто бы не смог привести с собой новых нидерландских спонсоров, которые предпочли сосредоточиться на поддержке Макса Ферстаппена. Позже издание ESPN GB опровергло вариант с заменой де Вриса на Риккардо, однако уточнило, что замена всё же может состояться – но на представителя молодёжной программы «Ред Булл» Лиама Лоусона. В связи с многочисленными слухами «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на вопрос: «Нужно ли увольнять Ника де Вриса из «Альфа Таури»?

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»: