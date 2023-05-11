Недавно появилась информация, согласно которой голландский пилот Ник де Врис может покинуть команду Формулы-1 «Альфа Таури». Сообщалось, что на смену ему может прийти австралиец Даниэль Риккардо, в настоящий момент исполняющий обязанности резервиста в «Ред Булл».
Поводом для этого называлось неудовлетворительное начало сезона-2023 со стороны пилота «Альфа Таури». Кроме того, он будто бы не смог привести с собой новых нидерландских спонсоров, которые предпочли сосредоточиться на поддержке Макса Ферстаппена. Позже издание ESPN GB опровергло вариант с заменой де Вриса на Риккардо, однако уточнило, что замена всё же может состояться – но на представителя молодёжной программы «Ред Булл» Лиама Лоусона. В связи с многочисленными слухами «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на вопрос: «Нужно ли увольнять Ника де Вриса из «Альфа Таури»?
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
- 11 мая 2023
-
19:40
-
19:25
-
18:41
-
17:44
-
15:27
-
14:18
-
13:46
-
13:37
-
11:58
-
11:21
-
11:00
-
10:20
-
10:19
-
00:57
-
00:06
- 10 мая 2023
-
22:51
-
21:55
-
20:30
-
19:37
-
18:40
-
17:47
-
16:34
-
16:00
-
15:26
-
15:06
-
14:25
-
14:21
-
13:47
-
13:24
-
12:30
-
12:21
-
11:19
-
10:43
-
10:30
-
10:18