Хэмилтона и Шакиру заметили на яхте в Майами

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и знаменитая певица Шакира второй раз за несколько дней были замечены вместе. После Гран-при Майами их увидели на яхте в компании нескольких друзей. Ранее Хэмилтон и Шакира отдыхали в одном из ресторанов Майами.

Пока британский гонщик и певица никак не прокомментировали совместное времяпрепровождение.

Напомним, по итогам Гран-при Майами Хэмилтон показал шестой результат. Победу добыл Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». В общем зачёте пилотов Формулы-1 в активе Льюиса сейчас 56 очков. Он занимает четвёртое место. Возглавляет рейтинг Ферстаппен, на счету которого 119 баллов.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: