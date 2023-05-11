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Formu1a.uno: «Альпин» связалась с Маттиа Бинотто и получила от него ответ

Formu1a.uno: «Альпин» связалась с Маттиа Бинотто и получила от него ответ
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Французская команда Формулы-1 «Альпин» связалась с бывшим руководителем «Феррари» Маттиа Бинотто. Об этом информирует Formu1a.uno. Сообщается, что исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси очень недоволен нынешним положением дел и изначально считал, что этот сезон будет складываться гораздо благоприятнее для гоночного коллектива.

По сведениям источника, Бинотто будто бы ответил отказом. Однако, подчёркивает издание, это не означает, что стороны прекратят контакты друг с другом.

Напомним, после пяти Гран-при Формулы-1 нынешнего сезона «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов. В активе французской команды 14 очков. Возглавляет рейтинг «Ред Булл» (224 балла).

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