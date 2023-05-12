Льюис Хэмилтон раскрыл, чего следует избегать пилотам за два дня до Гран-при

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что считает ошибочным проводить тренировку на ноги за пару дней до гоночного уикенда.

«Я бы посоветовал не нагружать ноги за два дня до того, как сесть в машину. Иначе возникают ощущения, что ноги превращаются в лапшу», — сказал Хэмилтон на канале ESPN в YouTube.

В настоящий момент Хэмилтон занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 56 очков. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». На счету Ферстаппена 119 баллов. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 19 по 21 мая.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:

Ранее сообщалось, что Хэмилтон был замечен на яхте в Майами с певицей Шакирой.