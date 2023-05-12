Бриаторе объяснил, почему советовал Алонсо перейти в «Астон Мартин»

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, почему советовал испанского гонщику Фернандо Алонсо заключить контракт с «Астон Мартин». В прошлом сезоне Алонсо выступал за «Альпин».
«Фернандо стал настоящим сюрпризом этого чемпионата мира вместе с «Астон Мартин», командой, которая до прошлого года не была конкурентоспособной. Они бросили вызов «Ред Булл» и «Мерседесу» и вкладывают значительные средства в технологии и свою базу. По этим причинам я подтолкнул Фернандо присоединиться к «Астон Мартин».
Команда хорошо выступила в Майами, хотя это была не совсем та трасса, которая подходит их машине. Думаю, если не произойдёт ничего неожиданного, судьба титула уже предопределена, но некоторые трассы, такие как Монте-Карло, всегда могут преподнести большой сюрприз», — приводит слова Бриаторе Il Riformista.
Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:
- 12 мая 2023
-
10:35
-
10:01
- 11 мая 2023
-
23:58
-
23:01
-
22:12
-
21:17
-
20:42
-
19:40
-
19:25
-
18:41
-
17:44
-
15:27
-
14:18
-
13:46
-
13:37
-
11:58
-
11:21
-
11:00
-
10:20
-
10:19
-
00:57
-
00:06
- 10 мая 2023
-
22:51
-
21:55
-
20:30
-
19:37
-
18:40
-
17:47
-
16:34
-
16:00
-
15:26
-
15:06
-
14:25
-
14:21
-
13:47