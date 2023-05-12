Бриаторе объяснил, почему советовал Алонсо перейти в «Астон Мартин»

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, почему советовал испанского гонщику Фернандо Алонсо заключить контракт с «Астон Мартин». В прошлом сезоне Алонсо выступал за «Альпин».

«Фернандо стал настоящим сюрпризом этого чемпионата мира вместе с «Астон Мартин», командой, которая до прошлого года не была конкурентоспособной. Они бросили вызов «Ред Булл» и «Мерседесу» и вкладывают значительные средства в технологии и свою базу. По этим причинам я подтолкнул Фернандо присоединиться к «Астон Мартин».

Команда хорошо выступила в Майами, хотя это была не совсем та трасса, которая подходит их машине. Думаю, если не произойдёт ничего неожиданного, судьба титула уже предопределена, но некоторые трассы, такие как Монте-Карло, всегда могут преподнести большой сюрприз», — приводит слова Бриаторе Il Riformista.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: