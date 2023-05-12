Хельмут Марко прояснил вопрос с возможным увольнением Ника де Вриса из «Альфа Таури»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о состоявшейся беседе с голландским пилотом дочерней команды «Альфа Таури» Ником де Врисом. По словам Марко, де Врис точно выступит в трёх ближайших Гран-при.
«В следующих трёх гонках ничего не случится. Мы поговорили с де Врисом, и он придерживается того же мнения, что и мы: ему нужно двигаться вперёд. Разрыв с товарищем по команде Юки Цунодой, который отлично справляется со своей задачей, слишком велик. Выражаясь футбольным языком, Ник получил жёлтую карточку, но пока не красную. Если он наберёт обороты, о замене никто говорить не будет», — приводит слова Марко издание F1-Insider.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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