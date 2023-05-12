Марко назвал имена двух пилотов, которые могут заменить Ника де Вриса в «Альфа Таури»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что Лиам Лоусон и Аюму Иваса в случае необходимости могут заменить голландского пилота Ника де Вриса в дочерней команде «Альфа Таури». Лоусон сейчас выступает в Супер Формуле, а Иваса – в Формуле-2.
«В случае необходимости мы прибегнем к помощи наших молодых пилотов. В частности, речь идёт о Лиаме Лоусоне и Аюму Ивасе. Кандидатура Риккардо не рассматривается», — приводит слова Марко издание F1-Insider.
Напомним, ранее издание ESPN GB уже сообщало, что резервист «Ред Булл» Данниэль Риккардо не будет рассматриваться в качестве возможного сменщика де Вриса, и назвало Лоусона в качестве претендента на замену голландцу.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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