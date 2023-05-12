Ежегодный фестиваль «Автокультура» пройдет в парке Музеон

С 30 июня по 2 июля 2023 в парке искусств «МУЗЕОН» пройдет ежегодный фестиваль редких автомобилей «Автокультура». Тема этого года – «Автомобиль как искусство». Поклонники редких машин и все те, кто не равнодушен к автомобильной культуре, смогут познакомятся с уникальными автомобилями и мототехникой. На одной площадке будут собраны 130 экспонатов, среди которых хорошо узнаваемая классика, легенды автоспорта, редкие янгтаймеры, эффектные спорткары, и настоящие жемчужины в мире автопрома, которые ранее не выставлялись. Отдельно будет сформирована мотозона. На специальных мероприятиях фестиваля гости получат уникальную возможность обмена опытом, из первых уст узнают о последних трендах, присоединятся к автомобильному комьюнити и приятно проведут время в неповторимой атмосфере.

В 2023 году фестиваль предлагает взглянуть на автомобиль как на предмет искусства с различных сторон: искусство дизайна и инженерии, авангард в автопроме, автомобиль как отражение культурного кода эпохи, эстетика редких экземпляров и многое другое.



В течение трех дней на фестивале будет работать лекторий, где известные деятели в мире автопрома, автоспорта и других смежных отраслей примут участие в различных тематических дискуссиях. Спикеры поделятся своим опытом, расскажут про тонкости реставрации и основные школы автомобильного дизайна. А также приоткроют закулисье автоспорта и обсудят, как он влияет на повседневную жизнь водителя.

Образовательную программу дополнит развлекательная часть с различными тематическими мастер-классами, специальными активностями, розыгрышами. Аккомпанементом особой атмосферы фестиваля станут живые звуки классики и джаза.



«Мы очень рады статью частью большого фестиваля «Автокультура». Автомобили уже давно не просто способ передвижения, это образ жизни, стиль и культура. Эта культура отражает нашу страсть к скорости и влияет на нашу повседневную жизнь. Главная миссия АНО «РОСГОНКИ» – популяризация автоспорта в России, стопроцентно отвечает концепции фестиваля «Автокультура». Мы хотим привлечь как можно больше людей на мероприятие, а также рассказать им про удивительный мир быстрых и красивых автомобилей», — сказал Алексей Титов, генеральный директор АНО «РОСГОНКИ».



Билеты уже в продаже! Только до 31 мая стоимость входного билета на один день от 800 рублей при покупке онлайн. Для детей до 6 лет вход бесплатный.



Узнать подробнее о фестивале и следить за программой можно на странице события официального сайта проекта «Автокультура».