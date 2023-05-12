Экс-пилот Формулы-1 считает, что Хэмилтону нужно перейти в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о будущем семикратного чемпиона «Королевских автогонок» Льюиса Хэмилтона, который сейчас выступает за «Мерседес».
«Льюис всё ещё не подписал новый контракт с «Мерседесом», что даёт ему возможность продолжить карьеру в любой команде. Почему бы ему не воспользоваться этим выбором? На мой взгляд, лучшим вариантом для него является «Феррари». Да, сейчас они не в лучшей форме, но у команды есть большой потенциал, поэтому это была бы грамотная ставка. Также нужно учитывать, что по понятным причинам Хэмилтон не может перейти ни в «Ред Булл», ни в «Астон Мартин».
Мне кажется, он мотивирован продолжать участвовать в Формуле-1, чтобы выиграть рекордный восьмой титул. Возможно, он всё ещё верит в прогресс «Мерседеса», но, как мне кажется, у «Феррари» больше шансов побороться за чемпионство в будущем», – сказал Херберт в интервью ice36.
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