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Эдди Джордан: я ошибался насчёт Расселла

Эдди Джордан: я ошибался насчёт Расселла
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан признался, что недооценил уровень британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Я ошибался насчёт Расселла. Я видел его выступления за «Уильямс» и спрашивал себя: «Вы серьёзно хотите его подписать?». Однако он меня поразил. Я никогда не думал, что он может держать такой уровень и уж тем более побеждать Хэмилтона», – сказал Джордан во время подкаста Formula For Success.

Напомним, после пятого этапа текущего сезона Расселл находится на шестой позиции в общем зачёте, имея в своём активе 40 очков, в то время как его напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон расположился на четвёртом месте с 56 очками.

В чемпионате прошлого года Джорджу удалось опередить Хэмилтона на 35 очков, поднявшись таким образом на четвёртое место в личном зачёте сезона-2022.

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