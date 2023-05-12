В «Альфа Таури» надеются на существенные улучшения болида после обновления шасси

Руководитель отдела разработки болида «Альфа Таури» Гийом Дезотё рассказал о готовящемся обновлении шасси, после которого в команде надеются на улучшение темпа. Оно будет представлено коллективом уже на следующем этапе чемпионата Формулы-1 в Имоле (Италия).

«Мы привезём в Имолу абсолютно новое днище болида – с нетерпением ждём момента, когда сможем его опробовать. Это очень серьёзный шаг, поэтому мы надеемся, что это обновление оправдает наши ожидания», – цитирует Дезотё портал Motorsport.com.

Напомним, в текущем сезоне итальянская команда столкнулась с серьёзными трудностями при проектировании болида, из-за чего имеет в своём активе всего два очка после пяти этапов чемпионата и занимает предпоследнее девятое место в Кубке конструкторов. Недавно коллектив скандально покинул глава отдела аэродинамики Дикон Балмфорт.