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В «Макларене» объяснили причину провала на этапе в Майами

В «Макларене» объяснили причину провала на этапе в Майами
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Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла рассказал об истинной причине плохого результата на пятом этапе чемпионата Формулы-1 в Майами (США). Ранее низкий темп пилотов объяснялся микрополомками, полученными в ходе гонки. Напомним, британец Ландо Норрис завершил заезд на 17-м месте, его напарник Оскар Пиастри – на 19-м.

«Не думаю, что повреждения сыграли большую роль в нашем темпе. Трасса в Майами просто вскрыла слабейшие места нашего болида. Он очень плохо работает в условиях низкого сцепления с дорогой. Когда на улице было теплее, дорога была теплее, у гонщиков было больше возможности атаковать.

Мы объясняем это тем, что конструкция болида позволяет показывать максимум в условиях, когда фаза между завершением нажатия педали тормоза и нажатием газа минимальна. При столь низком сцеплении, что было в Майами, у нас возникают существенные трудности», – цитирует Стеллу портал Autosport.com.

Напомним, на этапе в Майами большинство команд, в числе которых был и «Макларен», избрали тип резины «хард», обеспечивающий наименьшее сцепление с дорогой.

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