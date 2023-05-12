В «Пирелли» объяснили внеплановое обновление спецификации шин

Поставщик шин Формулы-1 компания «Пирелли» официально заявила об изменениях в составе шин, начиная с Гран-при Великобритании. В пресс-релизе руководитель автогоночного отдела бренда Марио Изола рассказал о причинах такого решения.

«Мы видим, какого прогресса в области прижимной силы добились команды к начальной фазе сезона-2023. Например, в Майами время поул-позиции оказалось почти на две секунды быстрее, чем в прошлом году. Безусловно, нагрузка на шины существенно увеличилась.

Наша работа заключается в том числе в том, чтобы прогнозировать потенциальные проблемы и быстро реагировать на них. Новая спецификация будет действовать с Гран-при Великобритании и весь сезон-2024.

Для тестирования шин все команды получат по два дополнительных комплекта резины на первых двух тренировках во время этапа в Испании», – цитирует Изолу официальный сайт «Пирелли».

Предполагается, что новые комплекты резины будут представлять из себя усиленную спецификацию.