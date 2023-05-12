Франц Тост: жду с нетерпением, когда меня заменят
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Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, почему принял решение уйти со своего поста по окончании сезона-2023.
«Я думаю, что сейчас пришло то самое время, когда нужно сложить полномочия и доверить эту работу тому, кто сделает её намного лучше меня.
Мне кажется, это правильный выбор. Я с нетерпением жду, когда Петер Байер и Лоран Мекис возглавят команду. В конце концов, мне уже 67 лет!» – цитирует Тоста портал Motorsport Week.
Напомним, в ходе текущего сезона Тост объявил об уходе из команды. В 2024 году директором «Альфа Таури» станет Лоран Мекис, а руководителем команды – Петер Байер.
Франц Тост руководит итальянским коллективом с 2006 года, являясь тем самым вторым самым продолжительным менеджером в истории Формулы-1.
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