Статистика: в 2010–2013 годах совершалось больше обгонов, а индекс доминации был меньше

Статистический портал Formula Stats опубликовал статистику по среднему количеству обгонов и гонок, выигранных одной и той же командой в рамках одного сезона за четыре последние эры регламента. Для подсчёта использовались аналитические сведения всех гонок Формулы-1, начиная с сезона-2010. При этом сезон-2023 принят за полный.

В промежуток времени с 2010 по 2013 год среднее число обгонов было выше, чем в любой другой момент турбоэры. Помимо этого, в данный промежуток времени одна и та же команда реже выигрывала все гонки сезона.

Ниже представлена полная версия статистики.

2010–2013: 53,5 обгона в ср. за гонку, 53% выигранных гонок одной командой.

2014–2016: 44 обгона в ср. за гонку, 86% выигранных гонок одной командой.

2017–2021: 36,1 обгона в ср. за гонку, 61% выигранных гонок одной командой.

2022–2023: 43,7 обгона в ср. за гонку, 81% выигранных гонок одной командой.