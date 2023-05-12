Гюнтер Штайнер предположил, как можно увеличить количество обгонов в Формуле-1
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Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о том, как можно облегчить обгоны на узких трассах.
«Я думаю, мы должны обращать больше внимания на шины. Нельзя сказать, что «Пирелли» движется в неправильном направлении, однако этап в Баку показал трудности, которые могут быть вызваны именно поведением резины.
Разумеется, учитывая габариты болида Формулы-1, обгонять всегда будет сложно. Но иногда ситуация кажется лучше. Например, в прошлом году обгонять было проще. Не совсем ясно, зачем было сокращать зону DRS в Баку.
Особенность поведения шин в Формуле-1 в том, что ты никогда не можешь себе позволить обгон на дельта-круге на две десятых, тебе всегда нужно больше времени», – приводит слова Штайнера портал Motorsport.com.
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