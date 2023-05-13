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Дэвид Култхард объяснил, почему Эдриан Ньюи никогда не перейдёт в другую команду Формулы-1

Дэвид Култхард объяснил, почему Эдриан Ньюи никогда не перейдёт в другую команду Формулы-1
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о перспективе ухода технического директора «Ред Булл» Эдриана Ньюи в другую команду.

«Ньюи в «Ред Булл» уже много лет, сейчас ему 60. Разумеется, каждая команда хочет видеть его своим инженером. Но вопрос в том, хочет ли этого сам Ньюи. Он предан «Ред Булл», это будет его последняя команда в Формуле-1», – сказал Култхард в эфире канала Channel 4.

Ньюи работает в «Ред Булл» с 2006 года. За это время австрийский коллектив выиграл пять Кубков конструкторов и шесть титулов чемпиона мира в личном зачёте.

Напомним, 3 мая стало известно, что Ньюи продлил контракт с «Ред Булл». По версии F1-Insider, незадолго до этого «Мерседес» связывался со специалистом с целью переманить его в немецкую команду.

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