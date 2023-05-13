Хорнер: Маск бросил вызов Ф-1, но его электромобили смогут проехать только половину гонки

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о встрече со знаменитым бизнесменом Илоном Маском, который посетил паддок команды во время Гран-при Майами в прошлые выходные.

«Здорово было увидеть, как он приезжает на гонку Формулы-1 и снова осваивает двигатель внутреннего сгорания. Думаю, он был впечатлён. Очевидно, Маск невероятно умный парень. Он хотел узнать всё об аккумуляторе, о мощности и отдачи машин. После этого он бросил нам вызов, захотев поучаствовать в гонке Формулы-1 с одним из своих электромобилей, но затем понял, что они смогут проехать только половину дистанции.

Всегда приятно познакомиться с подобными людьми, потому что они увлечены технологиями и мыслят дальновидно. В 2026 году в Формуле-1 произойдут серьёзные изменения в регламенте, так что было бы отлично привлечь такие таланты для инвестирования», — цитирует Хорнера Financial Times.