Ферстаппен — о своём гоночном инженере: нужен кто-то, кто прямо скажет, что я облажался

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о сотрудничестве со своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбиасе, с которым он работает с 2018 года.

«Джанпьеро, как и я, любит говорить всё прямо. Мы откровенны друг с другом, и я особенно ценю это, когда на трассе не всё гладко. Бывают ситуации, когда нам надо жёстко высказаться друг другу, но это важно. Мне нужен кто-то рядом, кто прямо скажет, что я облажался. Даже по радио. Со стороны иногда может показаться, что мы злимся друг на друга, но это не так. Мы просто ищем способы стать быстрее.

Наши отношения настолько хороши, что после каких-то споров мы даже не извиняется друг перед другом. У нас отличные рабочие отношения, мы подгоняем друг друга и это помогает не расслабляться обоим», — приводит слова Ферстаппена SpeedWeek.