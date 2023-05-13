Сайнс: самое шокирующее, что я видел на выставке — сгоревшие останки болида Грожана

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс одним из первых посетил выставку Formula 1 Exhibition, которая была открыта в Мадриде этой весной.

«Самое шокирующее, что я видел — это, разумеется, сгоревшее шасси, оставшееся от болида Ромена Грожана. Это отличное напоминание о том, насколько опасной может быть Формула-1, даже несмотря на все принятые меры безопасности. И ещё раз напоминает о том, что водители ставят на кон каждый раз, когда принимают участие в гонках», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

Напомним, французский гонщик Ромен Грожан попал в аварию на первом круге Гран-при Бахрейна 2020 года. Пилот тогда выступал за «Хаас».

В 2023 году обломки болида, оставшиеся после инцидента, сделали частью инсталляции на выставке.