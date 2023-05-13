Хэмилтон: насколько я знаю, Доменикали не собирается избавляться от классических трасс

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об отношении к старым автодромам и заявил, что руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали не собирается сокращать количество классических трасс.

«Мне нравится наше направление, нравятся перемены. Здорово, что мы ездим в разные части света и, надеюсь, скоро мы поедем в Африку. Это будет потрясающим опытом для нас всех. Это вызов для гонщиков и инженеров.

Что касается старых автодромов, то они мне нравятся и я всегда буду отдавать им предпочтение. Возможно, через 20-30 лет кто-то начнёт считать Майами исторической трассой, но она для нас новая. Классика вроде Сильверстоуна, Зандворта, Монцы и Хунгароринга всегда будут особенными. Важно их сохранять. И насколько я знаю, Доменикали не планирует избавляться от исторических трасс», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.