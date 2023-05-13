Льюис Хэмилтон посетил шестой матч серии плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Голден Стэйт»

Семикратный чемпион мира в Формуле-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетил шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз», который прошёл этой ночью на «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США).
Звезда автоспорта сидел в первом ряду и попал в объективы телекамер. Режиссёр трансляции забавно обыграл момент, добавив к имени гонщика логотип «Лейкерс».
Фото: Телеграм-канал /r/Formula1
Хэмилтон известен тем, что является большим поклонником звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса. В итоге присутствие британца помогло клубу из Лос-Анджелеса одержать победу (122:101) и выйти в финал Западной конференции, где ему предстоит сыграть с «Денвер Наггетс».
В настоящий момент Хэмилтон занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 56 очков. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». На счету Ферстаппена 119 баллов. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 19 по 21 мая.
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