Хорнер: 23 победы «Ред Булл» за сезон — немыслимо

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о шансах своей команды установить рекорд и выиграть все гонки текущего сезона Формулы-1.

В первых пяти этапах победы одержали пилоты «Ред Булл» — три гонки выиграл Макс Ферстаппен, дважды первым стал Серхио Перес.

«Эти невероятно трудная задача. Будут гонки на городских трассах, влияет погода, многое зависит от стратегии, надёжности, везения. Так что, на мой взгляд, 23 победы — немыслимо. Мы выиграли первые пять гонок сезона, и это уже с отрывом лучший старт для нас. Мы будем двигаться от гонки к гонке и не думать о 23-х победах.

Впереди европейская часть сезона, где ожидаются первые большие обновления. Говорят, у «Мерседеса» будет совершенно новая машина, «Феррари» готовит что-то. Сезон только начался, очень легко оторваться от реальности, если будем рассуждать. Пелотон будет сближаться и дальше», — сказал Хорнер в видео на YouTube-канале FT Live.