Эдди Джордан: Ферстаппен со временем может стать величайшим в истории

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан оценил потенциал двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я провёл с Максом достаточно ужинов и обедов, чтобы понять, что он перенял подход своей мамы. Она была большим талантом в картинге, но естественно, его вдохновляли оба родителя. Когда ты такой талант в картинге, а отец — гонщик и знает все подводные камни, то получается такой быстрый пилот как Макс Ферстаппен. Я считаю, что со временем он станет величайшим в истории, если с ним всё будет в порядке», — цитирует Джордана GPBlog с ссылкой на подкаст Formula for Success.

Макс Ферстаппен выиграл два последних чемпионата мира. В нынешнем сезоне нидерландский гонщик лидирует в общем зачёте пилотов со 119 набранными очками.