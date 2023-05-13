Эдди Джордан: Ферстаппен со временем может стать величайшим в истории

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан оценил потенциал двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Я провёл с Максом достаточно ужинов и обедов, чтобы понять, что он перенял подход своей мамы. Она была большим талантом в картинге, но естественно, его вдохновляли оба родителя. Когда ты такой талант в картинге, а отец — гонщик и знает все подводные камни, то получается такой быстрый пилот как Макс Ферстаппен. Я считаю, что со временем он станет величайшим в истории, если с ним всё будет в порядке», — цитирует Джордана GPBlog с ссылкой на подкаст Formula for Success.
Макс Ферстаппен выиграл два последних чемпионата мира. В нынешнем сезоне нидерландский гонщик лидирует в общем зачёте пилотов со 119 набранными очками.
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