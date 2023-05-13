Гоночный инженер «Мерседеса» рассказал о долгосрочной перспективе развития болида

Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался на тему обновлений болида в Имоле и описал дальнейшие планы команды.

«Мы поняли, что не сможем бороться за победу в чемпионате мира, ещё в Бахрейне. Наши обновления к этапу в Имоле – первый шаг большого проекта по улучшению управляемости болида. Надеемся, что новая модификация позволит нам ехать быстрее и в квалификации, и в гонке.

Важно, что сиюминутное улучшение времени круга – не наша цель, мы движемся в другом направлении развития. По нашему мнению, это даёт нам больше шансов на успех в долгосрочной перспективе», – приводит слова Шовлина журналист Джулиано Дукесса на странице в социальной сети.

Напомним, гонка в Имоле станет шестым этапом чемпионата мира Формулы-1 в сезоне-2023 и пройдёт с 19 по 21 мая.