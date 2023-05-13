«Вы следующий в очереди на увольнение». Вольф пошутил над Хорнером

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался на тему ухода Франца Тоста с поста менеджера «Альфа Таури», пошутив над боссом «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Тост и я – оба австрийцы, прошли похожий путь в автоспорте, но немного в разное время. Кто там дольше всех руководит командой в Формуле-1? Тост или Хорнер? Что ж, значит, вы (Хорнеру. – Прим. «Чемпионата») – следующий в очереди на увольнение – это облегчило бы жизнь!» – приводит слова Вольфа портал RacingNews365.

Напомним, в этом году Франц Тост объявил об уходе из «Альфа Таури» по окончании сезона, он руководил командой с 2006 года. Кристиан Хорнер возглавляет команду «Ред Булл» с 2004-го, Тото Вольф находится у руля «Мерседеса» с сезона-2013.