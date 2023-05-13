Мартин Брандл объяснил, почему Формула-1 стала скучной, упомянув «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл высказался о скучном, по его мнению, сезоне-2023.

«По сравнению с прошлым сезоном, машины довольно сильно добавили в производительности, нагрузка выросла, увеличилась прижимная сила. Может быть, дело в частичном изменении регламента зимой, когда буквально все хотели избавиться от галопирования.

Факт в том, что образ машины 2022 года начинает исчезать. Гонщикам снова стало очень трудно преследовать друг друга, следовательно, и обгонять.

Конечно, есть ещё проблема «Ред Булл». Если уравнять их болид со всем пелотоном, мы получим острую борьбу за все позиции на трассе, даже учитывая остальные факторы. Нам просто нужно держать это в уме», – сказал Брандл во время подкаста Sky Sports.