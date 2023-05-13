Мартин Брандл объяснил, почему Формула-1 стала скучной, упомянув «Ред Булл»
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл высказался о скучном, по его мнению, сезоне-2023.
«По сравнению с прошлым сезоном, машины довольно сильно добавили в производительности, нагрузка выросла, увеличилась прижимная сила. Может быть, дело в частичном изменении регламента зимой, когда буквально все хотели избавиться от галопирования.
Факт в том, что образ машины 2022 года начинает исчезать. Гонщикам снова стало очень трудно преследовать друг друга, следовательно, и обгонять.
Конечно, есть ещё проблема «Ред Булл». Если уравнять их болид со всем пелотоном, мы получим острую борьбу за все позиции на трассе, даже учитывая остальные факторы. Нам просто нужно держать это в уме», – сказал Брандл во время подкаста Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 мая 2023
-
20:35
-
20:18
-
19:42
-
18:54
-
18:27
-
17:59
-
17:47
-
16:27
-
15:45
-
14:54
-
14:17
-
14:16
-
12:53
-
12:31
-
11:38
-
10:55
-
10:01
-
00:53
-
00:32
-
00:15
- 12 мая 2023
-
23:30
-
23:00
-
22:12
-
21:43
-
21:24
-
20:30
-
19:52
-
19:19
-
18:41
-
18:15
-
17:54
-
17:34
-
17:14
-
16:21
-
15:40
Партнерский контент