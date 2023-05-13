«Грядут существенные изменения». Баттон сказал, когда выровняются силы команд в Формуле-1

Чемпион Формулы-1 в сезоне-2009 и амбассадор бренда «Уильямс» Дженсон Баттон объяснил, почему в течение двух лет силы команд в пелотоне выровняются и слабые на данный момент коллективы смогут стать конкурентоспособными.

«Сейчас в Формуле-1 очень весёлое время, потому что у нас есть потолок бюджетов. Можно подумать, что из-за этого «маленькие» команды немедленно станут бороться с топами, но нужно время.

По моему мнению, в течение двух лет мы увидим существенные изменения в расстановке сил в Формуле-1. Вы сможете увидеть команды вроде «Уильямса» ближе к лидерам. В коллективе все уверены, что мы сможем преуспеть, и это имеет большое значение», – приводит слова Баттона официальный сайт «Уильямса».