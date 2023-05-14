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«Чувствую себя свежим, быстрым и мотивированным». Алонсо — о планах на будущее в Формуле-1

«Чувствую себя свежим, быстрым и мотивированным». Алонсо — о планах на будущее в Формуле-1
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Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил о своих планах на развитие карьеры в Формуле-1.

«В этом году дела идут лучше, чем мы ожидали. Возможно, это соблазнит меня продлить контракт с командой в будущем. В 2026 году в силу вступит новый регламент в области силовых установок – это ещё один соблазн остаться.

Однако всегда присутствует другой соблазн – завершить карьеру на пике и сделать это с улыбкой на лице.

Вообще, я чувствую себя свежим, быстрым и мотивированным. Не знаю, сколько это продлится – может, два года, может, три года, может, четыре – или сколько угодно лет.

Когда ты гоняешься в Формуле-1, ты жертвуешь семьёй, друзьями, свободным временем – поэтому оно должно того стоить. Именно в конце своей карьеры я хочу снова побороться за что-то особенное», – сказал Алонсо в интервью порталу Formula1News.co.uk.

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