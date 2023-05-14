Франц Тост назвал самых быстрых пилотов, с которыми ему довелось поработать

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал о лучших гонщиках Формулы-1, с которыми ему довелось поработать. В частности, он выделил Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля.

«Лёгкий вопрос. Могу назвать Макса Ферстаппена, могу назвать Себастьяна Феттеля. Они быстрейшие гонщики, потому что иначе они не выиграли бы столько гонок и столько чемпионатов. Но есть и другие пилоты. Они не были сильно медленными, но, может быть, оказались не в то время и не в том месте. Но, безусловно, Макс и Себастьян — лучшие.

Другие гонщики тоже были быстрыми. Например, Карлос Сайнс, Пьер Гасли, Даниэль Риккардо, сейчас есть Юки Цунода. Некоторые гонщики прибавляли, они были профессионалами, и это здорово», — приводит слова Тоста официальный сайт Формулы-1.