Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Франц Тост назвал самых быстрых пилотов, с которыми ему довелось поработать

Франц Тост назвал самых быстрых пилотов, с которыми ему довелось поработать
Комментарии

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал о лучших гонщиках Формулы-1, с которыми ему довелось поработать. В частности, он выделил Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля.

«Лёгкий вопрос. Могу назвать Макса Ферстаппена, могу назвать Себастьяна Феттеля. Они быстрейшие гонщики, потому что иначе они не выиграли бы столько гонок и столько чемпионатов. Но есть и другие пилоты. Они не были сильно медленными, но, может быть, оказались не в то время и не в том месте. Но, безусловно, Макс и Себастьян — лучшие.

Другие гонщики тоже были быстрыми. Например, Карлос Сайнс, Пьер Гасли, Даниэль Риккардо, сейчас есть Юки Цунода. Некоторые гонщики прибавляли, они были профессионалами, и это здорово», — приводит слова Тоста официальный сайт Формулы-1.

Материалы по теме
Франц Тост: жду с нетерпением, когда меня заменят
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023