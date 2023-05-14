Уиндзор: Леклера не будет в «Ред Булл», пока в другом болиде находится Ферстаппен

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор оценил перспективы пилота «Феррари» Шарля Леклера и выразил мнение, что монегаску лучше остаться в своей команде, а также объяснил, почему в «Ред Булл» его сейчас никто не подпишет.
«Очевидно, будь Шарль за рулём «Ред Булл», то выиграл бы и Гран-при. Против Макса было бы нелегко сражаться, но, думаю, он бы участвовал в борьбе за чемпионство. Но этого не произойдёт. Не думаю, что они когда-нибудь возьмут Леклера в «Ред Булл», пока в другой машине находится Ферстаппен. Вроде бы остаются варианты с «Мерседесом» и «Астон Мартин», но ему лучше оставаться в «Феррари» с Фредериком Вассёром. Это лучше, чем в «Астон Мартин», где будет нелегко после «Феррари».
В «Мерседесе» же он будет, только если заменит Льюиса Хэмилтона, но тогда надо бороться с Джорджем Расселлом, который хорошо знает команду. Это тоже совсем не просто. Сложнее, чем победить Сайнса», — цитирует Уиндзора PlanetF1 со ссылкой на его YouTube-канал.
- 14 мая 2023
-
14:35
-
13:39
-
12:56
-
12:18
-
11:10
-
10:45
-
09:58
-
01:01
-
00:52
-
00:18
- 13 мая 2023
-
23:48
-
22:27
-
22:08
-
21:41
-
21:11
-
20:35
-
20:18
-
19:42
-
18:54
-
18:27
-
17:59
-
17:47
-
16:27
-
15:45
-
14:54
-
14:17
-
14:16
-
12:53
-
12:31
-
11:38
-
10:55
-
10:01
-
00:53
-
00:32
-
00:15