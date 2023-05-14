Уиндзор: Леклера не будет в «Ред Булл», пока в другом болиде находится Ферстаппен

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор оценил перспективы пилота «Феррари» Шарля Леклера и выразил мнение, что монегаску лучше остаться в своей команде, а также объяснил, почему в «Ред Булл» его сейчас никто не подпишет.

«Очевидно, будь Шарль за рулём «Ред Булл», то выиграл бы и Гран-при. Против Макса было бы нелегко сражаться, но, думаю, он бы участвовал в борьбе за чемпионство. Но этого не произойдёт. Не думаю, что они когда-нибудь возьмут Леклера в «Ред Булл», пока в другой машине находится Ферстаппен. Вроде бы остаются варианты с «Мерседесом» и «Астон Мартин», но ему лучше оставаться в «Феррари» с Фредериком Вассёром. Это лучше, чем в «Астон Мартин», где будет нелегко после «Феррари».

В «Мерседесе» же он будет, только если заменит Льюиса Хэмилтона, но тогда надо бороться с Джорджем Расселлом, который хорошо знает команду. Это тоже совсем не просто. Сложнее, чем победить Сайнса», — цитирует Уиндзора PlanetF1 со ссылкой на его YouTube-канал.