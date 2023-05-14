Феттель: я действительно скучаю по некоторым вещам

Четырёхкратный чемпион мира бывший пилот Формулы-1 Себастьян Феттель ответил на вопрос о возможном возвращении к гонкам и признался, что скучает по некоторым вещам.
«После стольких лет активного участия в гонках я начал жить нормальной, обычной жизнью. И пока я полностью доволен своим решением. Хотя я на самом деле скучаю по некоторым вещам — больше всего по самим соревнованиям, по напряжению гонок. Восполню ли я это ощущение в «Фестивале скорости»? Вряд ли, там ведь не совсем гоночная трасса, но вернуться за руль болида Формулы-1 будет здорово.
Первое время было очень странно не приезжать в паддок. Но потом я привык, смотрю гонки Формулы-1 с большим интересом и очень рад за бывшую команду. Здорово, что им удалось выиграть несколько трофеев», — приводит слова Феттеля GPFans.
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