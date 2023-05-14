«Это неприемлемо». Култхард сказал, что нужно сделать Леклеру для завоевания титула Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о проблемах действующего гонщика «Феррари» монегаска Шарля Леклера.
Напомним, Леклер дважды сошёл с трассы на минувшем Гран-при Майами, в очередной раз спровоцировав критику в свой адрес.
«Ошибки неприемлемы, и это брешь в его броне. Он действительно быстр и выжимает максимум из машины, однако он слишком часто ошибается и попадает в аварии.
Шарль знает об этом, команда знает об этом, и они берут на себя ответственность, больше им ничего и не остаётся. Не думаю, что его уволят, поскольку он является сильнейшим активом «Феррари», если говорить об извлечении потенциала из машины», – сказал Култхард в эфире Channel 4.
Ранее известный обозреватель Лео Туррини высказался о выступлении Леклера на ГП Майами.
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