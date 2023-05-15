В «Астон Мартин» объяснили, почему не сосредоточены на обновлениях «Мерседеса» и «Феррари»

Глава «Астон Мартин» Майк Крак признался, что не следит за работой «Мерседеса» и «Феррари», потому что сосредоточен на своей команде.

«На самом деле мы не слишком внимательно следим за тем, какова ситуация у них (у «Мерседеса» и «Феррари»). Мы делаем своё дело, у нас есть план, и он не сильно изменится, если одна из других команд будет привозить обновления на каждую гонку. Наш план не может измениться, потому что в противном случае это будет означать, что мы всегда реагируем. Важно составить дорожную карту, определить, что требуется, а дальше следовать этой карте. Конечно, могут потребоваться некоторые корректировки в зависимости от того, как будет продвигаться дело. Но не стоит слишком увлекаться тем, что делают другие», — приводит слова Крака Racingnews365.

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