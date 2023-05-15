Леклер высказался по поводу возможного нового контракта с «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что он ещё не обсуждал с командой возможность продления своего контракта.
«Новый контракт? Рано об этом говорить. Я думаю, что обе стороны должны верить друг в друга для продолжения сотрудничества. Если всё будет идти хорошо, то, конечно, мы обсудим новые условия.
Цель на чемпионат — победа, однозначно. Чувство победы — это то, что мотивирует меня, это то, что мотивирует и всю команду. Я с нетерпением жду победы в этом чемпионате. Очень хочется побеждать, и я недоволен тем, как мы выступали в последние несколько лет», — приводит слова Леклера The Athletic.
Леклер в нынешнем сезоне набрал 34 очка за пять этапов и располагается на седьмом месте в общем зачёте пилотов.
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