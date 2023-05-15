Мик Шумахер: я стесняюсь людей и довольно застенчив

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер высказался о своём характере, признавшись, что является застенчивым и часто стесняется.

«В детстве я мог ходить куда угодно и болтать с кем угодно, но чем старше и известнее я становился, тем меньше мне это нравилось. Я стесняюсь людей и довольно застенчив. Во мне как бы две личности: во-первых, я гонщик, а во-вторых, обычный Мик. На самом деле я всегда им являюсь, но, как только добираюсь до трассы, думаю только о гонках», — приводит слова Шумахера Sport Bild со ссылкой на его интервью DVAG.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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